Fenerbahçe'den Kayserispor'a yarım düzine gol

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan Bellona Kayserispor - Fenerbahçe maçı tam 8 gole sahne oldu.

Mücadeleden konuk ekip Fenerbahçe 6-2 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibe farklı galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski attı.

Ev sahibi Bellona Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada (Kendi kalesine) Alexander Djiku ve 56. dakikada Dimitrios Kolovetsios kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 29'a çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

5 haftalık aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.

14. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına Bahoken'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

GOL: 15. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in yerden sert şutunnda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.

GOL: 26. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

41. dakikada ceza sahasında Tadic ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere gönderdi.

GOL: 43. dakikada Bellona Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 1-3.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL: 56. dakikada Bellona Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kartal Kayra Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Kolovetsios'un ceza alanında kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Morte'nin vuruşunda topu kaleci Livakovic çeldi.

GOL: 63. dakikada Tadic'in pasında kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya pozisyonda En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

66. dakikada kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

76. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kali direğinin yanından auta gitti.

GOL: 85. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direğe seken topla buluşan Kostic, farkı 3'e çıkardı: 2-5.

GOL: 88. dakikada Fenerbahçe'nin 6'ncı gölü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın pasında Szymanski, topu boş kaleye gönderdi: 2-6.

90+4'üncü dakikada Dzeko'nun orta sahadan kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak taca çıktı.

Maç Fenerbahçe'nin 6-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 46 Boa Morte), Bourabia, Cardoso, Bahoken (Dk. 70 Nazon)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 75 Mert Müldür), Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat (Dk. 89 İsmail Yüksek), Fred, Oğuz Aydın (Dk. 89 Levent Mercan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Szymanski), Tadic, En-Nesyri (Dk. 64 Dzeko)

Goller: Dk. 7 (Penaltıdan) ve Dk. 63 Tadic, Dk. 15 ve 26 Oğuz Aydın, Dk. 85 Kostic, Dk. 88 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 43 Djiku (kendi kalesine), Dk. 56 Kolovetsios (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ramazan Civelek, Dk. 12 Baran Ali Gezek, Dk. 74 Nazon, Dk. 84 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 19 Djiku, Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 74 Samet Akaydın (Fenerbahçe)

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