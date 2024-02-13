Fenerbahçe'den Kent kararı
Fenerbahçe, TFF'ye verdiği listede İngiliz futbolcu Ryan Kent yer almadı. 27 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde UEFA Konferans Ligi maçlarında forma giyebilecek.
13/02/2024
Fenerbahçe, TFF'ye verdiği listede İngiliz futbolcu Ryan Kent yer almadı. 27 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde UEFA Konferans Ligi maçlarında forma giyebilecek.
Fenerbahçe, TFF'ye verdiği listede Ryan Kent'e yer vermedi. Sarı lacivertliler, Tadic'in alternatifi olarak güçlü ve sprinter yapısı sebebiyle Joshua King'i listeye yazdı.
Ara transferde İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya gitmesi gündemde olan ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Ryan Kent, Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.
İngiliz futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde UEFA Konferans Ligi maçlarında oynayabilecek.
Fenerbahçe'nin bu sezonun başında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'tan kadrosuna kattığı Kent, Süper Lig'de 8 karşılaşmada oynadı.