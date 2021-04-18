Fenerbahçe'den kritik galibiyet
18/04/2021
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Sarı-lacivertli ekip, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapattı. Küme düşme hattından çıkmayan Başakşehir ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Medipol Başakşehir 18. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 40. dakikada Attila Szalai'nın attığı golle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Dimitrios Pelkas 57. dakikada Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü ağlarla buluşturdu.
Maçın 60. dakikasında Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Başakşehir'de Edin Visca 88. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. 16. yenilgisini alan turuncu-lacivertliler, 33 puanda kalarak küme düşme hattından çıkamadı.
Yenilmezlik serisini beş maça çıkartan Fenerbahçe puanıı 69'a yükseltti. Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'i yenerek lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.