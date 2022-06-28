Fenerbahçe'den Mariano'ya ikinci teklif

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madridli oyuncu Mariano Diaz için yapmış olduğu teklifi yükseltti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bir süredir Mariano'ya ilgisi olduğu bilinen Fenerbahçe'nin bu konudaki çalışmaları ise devam ediyor.

AS Gazetesi'nin haberine göre daha önce Dominikli yıldıza yıllık 4 milyon Euro öneren ve olumsuz cevap alan Fenerbahçe, teklifini bonuslar dahil 5 milyon Euro'yu bulacak şekilde yeniledi.

Fenerbahçe, daha önce yıldız oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif etmişti.

2018 yılında 21.5 milyon Euro bonservis ile Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Mariano Diaz'ın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon 11 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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28/06/2022 20:26