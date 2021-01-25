Fenerbahçe'den pas rekoru

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve yenilmediği son 8 haftada 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe kendine adına 586 isabetli pas ile sezon rekorunu kırdı.

51. dakikada Samatta skoru 2-0'a getirdi. Golün asisti Thiam'dan geldi. Fenerbahçe, 86. dakikada Cisse ile skoru 3-0 yaptı.

Pelkas'ın pasında Thiam topu ağlara gönderdi ve 20. dakikada takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4,5 yıllığına transfer edilen Macar stoper, ilk resmi maçını Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynadı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil'in yanı sıra Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 7 maç sonra kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hes Kablo Kayserispor maçında Erol Bulut'tan forma bekledi.

Tolga, son olarak ligde 12 Aralık 2020 tarihinde Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada kadroda yer almış ancak forma giymemişti.

Mesut Özil, Ülker Stadı'nda

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

32 yaşındaki oyuncu, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.

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25/01/2021 20:00