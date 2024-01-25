Fenerbahçe'den penaltı tepkisi

Süper Lig lideri Fenerbahçe, 22. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'i Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 yendi.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki , RAMS Başakşehir maçı sonrasında hakem kararlarına tepki gösterdi.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Selahattin Baki açıklamasında; "Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Penaltı pozisyonunun yüzde yüz penaltı olması bu kadar barizken, Çağdaş Hoca ve bütün ekibinin tepki göstermelerini gerçekten anlayamadık. Türkiye'de bu algı işlerinin nasıl yürüdüğünü bildiğimiz için bu başladı bile. 15 dakika öncesine gidelim, Batshuayi'nin net bir penaltı pozisyonu var. Mesela nasıl VAR çağırmaz?" dedi.

Selahattin Baki sözlerinin devamında; "Batshuayi'nin pozisyonundan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş tekrarı gösterdi. Bu da canlı yayına aykırı bir durum. Herkes istediği gibi karşımıza dikiledursunlar, biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞI SINIR TANIMAMAYA BAŞLADI"

Selahattin Baki; "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir." ifadelerini kullandı.