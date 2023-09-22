Fenerbahçe'den rekor gollü sezon başlangıcı

2023-2024 sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde giren sarı-lacivertliler, transferde çok önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Hücum bölgesini Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi yıldız oyuncularla takviye eden Fenerbahçe, neredeyse her pozisyona yaptığı transferlerle gücüne güç kattı.

Kartal yönetiminde yeni transferlerinden büyük katkı alan sarı-lacivertliler, kadrosundaki isimlerin formunu artırmasıyla da önemli bir çıkış yakaladı. Bu sezon oynadığı 7 Avrupa ve 4 lig maçının tamamını kazanan Kartal'ın öğrencileri, gol yollarında çok önemli bir performans ortaya koydu.

Bu sezon çıktığı 11 resmi müsabakada 32 gol atmayı başaran Fenerbahçe, ilk 11 resmi maçlar itibarıyla 1994-1995 sezonundaki 31 gollük rekoru kırmayı başardı.

1994-1995'i geride bıraktı

Fenerbahçe, ilk 11 resmi maç dikkate alındığında en yüksek gol sayısına 1994-1995 sezonunda ulaşırken, yaklaşık 30 yıl sonra bu rekoru geride bırakmayı bildi.

Söz konusu sezona Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ı 4-3, Beşiktaş'ı ise 3-1 yendi. Ardından UEFA Kupası'nda (UEFA Avrupa Ligi) Azerbaycan'ın Turan Tovuz takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı 5-0, ikinci maçı ise 2-0 geçti.

Fenerbahçe, söz konusu başlangıçta ligde ise sırasıyla Zeytinburnuspor'u 4-1, MKE Ankaragücü'nü 2-1, Denizlispor'u 3-2, Kocaelispor'u 5-1 ve Adana Demirspor'u 3-0 yenerken, Vanspor'a 1-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler, 11 maç içine denk gelen diğer Avrupa mücadelesinde ise Fransa'nın Cannes takımına 4-0 mağlup oldu.

Bahsi geçen maçlarda kalesinde 15 gol gören Fenerbahçe, rakip fileleri ise 31 kez havalandırdı.

Jesus, 26 golde kalmıştı

Fenerbahçe, son dönemde gol yollarında en etkili başlangıcını geçen sene elde etmesine karşın, rekorun 5 gol gerisinde kaldı.

Söz konusu sezona teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde giren sarı-lacivertliler, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekti.

Kamuoyunda gol rekoru kırabileceği konuşulan Jesus'un takımı, ilk 11 haftada 26 gol kaydetti.

Maç başına 2,9 gol

Fenerbahçe, bu sezon şu ana dek oynadığı maçlarda 2,9 gol ortalamasına ulaştı.

Avrupa arenasında bu sezon 7 maça çıkan ve rakip fileleri 24 kez havalandıran sarı-lacivertliler, bu kulvarda 3,4'lük bir gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe, ligde ise 4 maçta attığı 8 golle 2 ortalama elde etti.

Gollerde yeni transferlerin katkısı büyük

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği isimler, gol yollarında önemli katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerde kaydedilen 32 golün 17'si yeni transferlerden gelirken, 15 gol kadrodaki mevcut oyuncular tarafından atıldı.

Yeni transferlerden Edin Dzeko 6 golle zirvede yer alırken, Sebastian Szymanski 5, Dusan Tadic 4, Ryan Kent ve Rodrigo Becao da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.