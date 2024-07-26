Fenerbahçe'den resmi Sander Berge atağı: Mourinho 2 futbolcuyu sildi

Orta saha transferi planlayan Fenerbahçe'nin Sander Berge için Burnley'e resmi teklifini ilettiği öne sürüldü. Berge için mesai harcayan Sarı-Lacivertlilerde Jose Mourinho'nun 2 futbolcuyu hiçbir şekilde kadroda düşünmediği aktarıldı.

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde giren ve Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Son olarak forvete Youssef En-Nesyri takviyesini yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.

Sportif Direktör Mario Branco, En-Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullanırken, Sarı-Lacivertliler bir de orta saha transferi yapmayı planlıyor.

Bu bağlamda Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Sander Berge.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Sander Berge için Burnley'e resmi teklifini iletti.

Kanarya'nın, İngiliz ekibinin cevabına göre transfer görüşmelerine yön vereceği aktarıldı.

Öte yandan haberde Jose Mourinho'nun 2 orta saha oyuncusunu kesin olarak gözden çıkardığı vurgulandığı.

Söz konusu isimlerin Miha Zajc ve Miguel Crespo olduğu belirtildi.