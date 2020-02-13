Fenerbahçe'den Rodrigues açıklaması

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13/02/2020

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Fenerbahçe'den Rodrigues açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

13/02/2020 21:50
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TAGS: Garry Rodrigues, Fenerbahçe, spor, haber
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