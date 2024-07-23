Fenerbahçe'den Samet Akaydin kararı çıktı: Resmi açıklama

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'in geleceğine dair oyuncunun menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Samet Akaydin Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında transfer ettiği Samet Akaydin'in Sarı-Lacivertlilerdeki performansı eleştiri konusu olmuştu.

Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde, o ara Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Yunan ekibinde yarım sezon forma giyen Samet Akaydin, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye dönmüştü.

EURO 2024 kadrosunda yer alan ve iyi bir turnuva geçiren Samet Akaydin'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Konuyla ilgili deneyimli savunmacının menajeri Ender Yurtgüven'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Samet Akaydin'in Hollanda maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını belirten Yurtgüven, "2 gün önce Fenerbahçe'de çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Avrupa maçı listesinde olmaması kadroda düşünülmediği anlamına gelmiyor" dedi.

Mario Branco ile görüştüklerini aktaran menajer, "Kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi" şeklinde konuştu.

Ender Yurtgüven sözlerini şöyle tamamladı:

"Samet Akaydin yoluna Fenerbahçe'de devam edecek. Bize verilen bilgi bu şekilde. Tüm inisiyatif Fenerbahçe'de."