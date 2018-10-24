Fenerbahçe'den şampiyonluk güncellemesi

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonuarasında tartışmalara neden şampiyonluk sayılarıyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yeni bir hamle geldi. Resmi sitesinde ‘Futbolda 28 Türkiye Şampiyonluğumuz’ başlığı altında bir bölüm açan kulüp, şampiyonluk sayılarının neden 1923 yılından itibaren sayılmadığını sorgulandı.

Sayfada yapılan açıklamada “Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF’nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlenmeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir” denildi.

Sitede, 1932-1933 sezonundaki şampiyonluktan itibaren yer alan 28 şampiyonluk tek tek tanıtıldı.

ALİ KOÇ SEZON BAŞINDA BELİRTMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesi, "Umut ediyorum ki Lefter Küçükandonyadis sezonunun sonunda da hep birlikte, omuz omuza, 1924 yılından beri TFF'nin düzenlediği ulusal şampiyonalarla, 29. Ulusal Şampiyonluğumuza ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

28 ŞAMPİYONLUK

Sitede yer alan açıklama metninde de, "Fenerbahçe, Türkiye Futbol Birinciliği’ni 3 kez, Milli Küme’yi 6 kez ve Süper Lig’i ise 19 kez kazanmıştır.



Fakat bu konu ne zaman gündeme gelse, kamuoyunda bazı kişi ve kurumlar, Fenerbahçe’nin 1959 öncesinde kazanılmış 9 Türkiye Şampiyonluğunun hesaba katılmasına çeşitli sebepler sunarak itiraz etme gayretinde bulunuyor" denildi.

Sitede, 'Karşıt Tezler ve Cevaplar' bölümünde de 28 şampiyonluğa yapılan itirazların doğru olup olmadığı sorgulandı.

Açıklamanın sonuç kısmında, "Fenerbahçe’nin 9 şampiyonluğu bulunan Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği de, bu ülkenin ulusal futbol federasyonu tarafından tertiplenmiş, kupaları ulusal futbol federasyonumuz tarafından verilmiştir. Bu şampiyonaların Türkiye Şampiyonluğu olduğu bizzat TFF sitesinde de açıkça yer almaktadır.

"BABA HAKKI'LARI, SÜLEYMAN SEBA'LARI EFSANE YAPAN BU KUPALAR"

Son olarak unutmayalım ki, Baba Hakkı'ları, Süleyman Seba'ları, Cihat Arman'ları, Fikret Kırcan'ları, Lefter Küçükandonyadis'leri, Gündüz Kılıç'ları hem takımlarımızın hem ülkemizin efsaneleri yapan, bu şampiyonluklarda attıkları goller, kazandıkları kupalardır" denildi.

10 TAKIMIN DAHA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe'nin güncellemesiyle birlikte 1924’ten bugüne; Futbol Federasyonunun oynattığı ülke şampiyonalarında takımların şampiyonluk sayıları şöyle:

Fenerbahçe 28 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1933, 1935, 1944), (Milli Küme - 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950), (Süper Lig - 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)



Galatasaray 22 (Milli Küme - 1939), (Süper Lig - 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018)



Beşiktaş 20 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1934, 1951), (Milli Küme - 1941, 1944, 1947), (Federasyon Kupası - 1957, 1958), (Süper Lig - 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017)



Trabzonspor 6 (Süper Lig - 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984)



Harbiye (Harb Okulu) 3 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1924, 1942, 1945)



Gençlerbirliği 2 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1941 ve 1946)



Bursaspor 1 (Süper Lig - 2010)



Göztepe 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1950)



Ankaragücü 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1949)



Ankara Demirspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1947)



Eskişehir Demirspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1940)



Güneş 1 (Milli Küme - 1938)



İstanbulspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1932)



Muhafızgücü 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1927)