Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz transfer hamlesi
Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Rodrigo Becao'nun da ayrılma ihtimalinin doğması üzerine Fenerbahçe transferde strateji değişikliğine gitti. Mourinho'nun talebi doğrultusunda hem sol bek hem de sol stoper oynayabilen isimlere yönelen Fenerbahçe'nin gündeminde Mario Hermoso var.
22/08/2024
Transfer döneminin yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Becao'nun da ayrılma ihtimali sonrası transferde rotayı değiştirdi.
FENERBAHÇE İÇİN HERMOSO İDDİASI
Fanatik'te yer alan habere göre Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda hem sol bek hem de sol stoper oynayabilecek bir ismin arayışına giren Fenerbahçe'nin gündemine Beşiktaş ile de adı anılan Mario Hermoso'yu aldığı iddia edildi.
GEÇEN SEZON KARNESİ
Atletico Madrid'in sözleşme teklifini kabul etmeyen Hermoso serbest statüde bulunuyor. 29 yaşındaki stoper geçen sezon Atletico Madrid formasını 45 maçta giydi ve 2 gol-2 asistlik katkı verdi.