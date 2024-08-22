Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Transfer döneminin yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Becao'nun da ayrılma ihtimali sonrası transferde rotayı değiştirdi.

FENERBAHÇE İÇİN HERMOSO İDDİASI



Fanatik'te yer alan habere göre Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda hem sol bek hem de sol stoper oynayabilecek bir ismin arayışına giren Fenerbahçe'nin gündemine Beşiktaş ile de adı anılan Mario Hermoso'yu aldığı iddia edildi.

GEÇEN SEZON KARNESİ



Atletico Madrid'in sözleşme teklifini kabul etmeyen Hermoso serbest statüde bulunuyor. 29 yaşındaki stoper geçen sezon Atletico Madrid formasını 45 maçta giydi ve 2 gol-2 asistlik katkı verdi.