Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat teklifi

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27/08/2024

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Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat teklifi

Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için girişimler sürüyor. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklif yaptı. Fenerbahçe, Cristian Medina için de girişimlerini sürdürüyor.

Transferde Fenerbahçe'nin hedef bölgelerinden biri de orta saha. Bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Sofyan Amrabat.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İtalyan ekibinin önceliği ise Amrabat'ı bonservisiyle göndermek. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Yönetim bir yandan da Cristian Medina için Boca Juniors'ı ikna etmeye çalışıyor. 

Arjantin ekibi, Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'yu bulan ilk teklifini reddetti. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Medina Türkiye'ye sıcak bakıyor.

Süper Lig'de transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek ancak Avrupa'ya gidecek takımlar kadrolarını 3 Eylül'e kadar UEFA'ya bildirmek zorunda.

27/08/2024 13:44
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TAGS: Fenerbahçe
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