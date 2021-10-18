Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı sonrası konuşan başkan Ali Koç taraftara havalimanına gitme çağrısında bulundu. Sarı lacivertliler bu çağrı sonrası sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti. Ali Koç’un çağrısı üzerine Fenerbahçeli taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplandı.

Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesine sahne oldu. Maçtan 3-1 mağlup ayrılan sarı laciverlilerde başkan Ali Koç maç sonu açıklamalarda bulundu. Ali Koç ve Fenerbahçe sosyal medya hesabı taraftarları Sabiha Gökçen'e gitme çağrısı yaptı.

ALİ KOÇ: ARTIK AYAKLANMA ZAMANI

Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı! Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu gücü yıkayacağız. Yürüyüş ise yürüyüş! Sosyal medya ise sosyal medya! Artık ayaklanma zamanı. İki senedir doğrandık! Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza! Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum, Sabiha'ya gidin takımı kucaklayın. Bu takım bu akşam gayet iyi oynuyordu, gayet iyi oynadı.

SOSYAL MEDYADAN DA ÇAĞRI YAPILDI

Ali Koç'un maç sonunda yaptığı açıklamanın ardından Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Bu gece hakem eliyle yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek Büyük Taraftarımızın dikkatine; Takımımız 00.15’te Sabiha Gökçen Havaalanı’nda olacaktır." denildi.

TEZAHÜRATLAR VE MEŞALELERLE HAVALİMANINI İNLETTİLER

Bu çağrılar üzerine binin üzerinde Fenerbahçeli taraftar, Kurtköy’deki havalimanına akın etti. Sarı-lacivert formaları ile alana gelen taraftarlar meşale yakıp takımları lehine tezahüratta bulundu. Transferde yıldız futbolcuların karşılanmasını anımsatan görüntülerde Ali Şansalan, hakemler ve TFF aleyhine sloganlar atıldı.

TFF'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Fenerbahçe kafilesi saat 01.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Bu sırada sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe Yıkılmaz" tezahüratları ile takımlarına büyük destek verirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nu da istifaya çağırdılar.

TAKIMI TARAFTARLARA GÖTÜRDÜ

Başkan Ali Koç bu sırada takımı toplayarak, "Önce taraftarın önüne gideceğiz ve teşekkür edeceğiz. Maç kaybettik ama çok şey kazandık. Omuz omuza, ele ele dışarı çıkalım, teşekkür edelim. Onları alkışlayalım. Mesut Özil sen konuşursan çok iyi olur" dedi.

"23'ÜNCÜ DAKİKADAN SONRA 12'YE 10 OYNADIK"

Koç daha sonra megafonla taraftarlara seslendi ve "Sizin buraya gelmeniz bizim için hiçbir değerle paha biçilemez bir olaydır. Fenerbahçe bu yüzden büyüktür. Gönül isterdi ki bir galibiyet sonrası burada toplanalım. Ama bu gece ve son 2-3 yıldır yaşananların farkındasınız. 23. dakikadan sonra 12'ye 10 oynadık ama sonuna kadar oynadık. Artık hakkımızı korumak için iş başa düştü. Bıçak kemiğe dayandı. Bize yapılan haksızlıkları yapanın yanına bırakmayacağız. Bedeli olacak. Sizden ricam; bu hafta içinde bizden gelecek önerileri, haberleri bekleyin. Tekrar toplanmamız gerekecek açıklayacağız" dedi.

"OMUZ OMUZA VEREREK ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli taraftarlar için savaşacaklarını ifade ederek, “Hep beraber, omuz omuza vererek sizlerin de desteği ile bu savaşı verip şampiyon olacağız. Bu muhteşem duyguları yaşattığımız için teşekkür ediyorum. Hayatımda gördüğüm en muhteşem taraftarlarsınız” şeklinde konuştu.

"BU TAKIM BU SENE ŞAMPİYON OLACAKTIR"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil ise taraftarlara teşekkür ederek, “Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum perşembe günü elimizden geleni yaparak maçı kazanacağız. Siz arkamızda olduğunuz sürece bu takım bu sene şampiyon olacaktır” diye konuştu.

"BU AKŞAM İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Herkese çok teşekkür ederiz, gerçekten sizler sayesinde duygularımız kabarık. Ne kadar aç ve isteki olduğunuzun bilincindeyiz, biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Neyi ne kadar istediğinizin farkındayız bu akşam için özür dileriz, sonu şampiyonlukla bitecek.”

Bu habere tepkiniz:



18/10/2021 09:34