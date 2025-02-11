Fenerbahçe’den transferin son gününde sürpriz hamle!

Fenerbahçe, Brezilya ekibi Vasco da Gama’nın 19 yaşındaki forveti Gabriel Souza da Silva’yı transfer etti. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanacak

Fenerbahçe’nin 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Gabriel Souza, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanacak.

Gabriel Souza kimdir?

Futbol dünyasında "GB" lakabıyla tanınan genç forvet, 1.90 metre boyunda ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta görev alıp 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe, gelecek vadeden oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım olarak kadrosuna katarken, Souza’nın Türkiye’de gelişimini sürdürmesi için Süper Lig’de tecrübe kazanmasını hedefliyor.