Fenerbahçe’den üst üste 13. Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko 11'ini tercih etti. Başakşehir'de Çağdaş Atan ise Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek 11'ini sahaya sürdü.

Ev sahibi Fenerbahçe ilk 20 dakikada 3 gol attı, mücadele ise 4-0 sona erdi. Sarı lacivertlilerin gollerini 5'te Djiku, 10'da Duarte (kendi kalesine), 20 ve 80'de Sebastian Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle ligde çıktığı 6 maçı da kazandı ve puanını 18 yaptı. RAMS Başakşehir ise Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de yenildi ve 3 puanda kaldı.

5 eksik

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor'un yanı sıra, hafif ağrıları nedeniyle riske edilmeyen Miha Zajc ve Briht Osayi-Samuel kadroda yer almadı.

Miguel Crespo ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Ferdi sağ bekte

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya sağ bek pozisyonunda başladı.

Sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezondan beri savunmanın iki tarafında da forma giyen Ferdi, bu sezon ise sıklıkla sol bekte görev almıştı.

Ferdi, Brigh Osayi-Samuel'in yokluğunda bu pozisyonda görevlendirildi.