Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu’nun derbi paylaşımı olay oldu
'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Fenerbahçeliliğiyle bilinen oyuncu, Galatasaray derbisi sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu.
09/01/2023
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.
Sarı kırmızılılar, 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10’da Icardi’nin attığı gollerle Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Maçın ardından Fenerbahçeli oyuncu Afra Saraçoğlu’nun paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
“BARİ SEN YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRSEYDİN”
4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkini geçen günlerde sonlandıran Afra Saraçoğlu, maç sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Oyuncu, “Bari sen yüzümüzü güldürseydin.” yazarak Fenerbahçe’yi etiketledi.