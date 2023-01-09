Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu’nun derbi paylaşımı olay oldu

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.

Sarı kırmızılılar, 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10’da Icardi’nin attığı gollerle Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Fenerbahçeli oyuncu Afra Saraçoğlu’nun paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

“BARİ SEN YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRSEYDİN”

4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkini geçen günlerde sonlandıran Afra Saraçoğlu, maç sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu, “Bari sen yüzümüzü güldürseydin.” yazarak Fenerbahçe’yi etiketledi.

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09/01/2023 10:14