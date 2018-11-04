Fenerbahçeli Şener için tören düzenlendi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maç öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı'nda tören düzenlendi.

Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik sorumlusu Erwin Koeman, futbolcular, Koray Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftar katıldı.

Ali Koç, törende yaptığı konuşmada, kombine kart sahibi Koray'ın okul açık tribününde maçları izlediği koltuğunun üzerine adının yazılarak boş bırakılacağını söyledi. Başkan Koç, yöneticiler, futbolcular ve ailesi, Koray'ın siyaha boyanan ve üzerinde tribünde çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafı ve kitaplarının bulunduğu koltuğuna çelenk bıraktı.

Törende ayrıca, takım kaptanları Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener ile taraftar grubu temsilcileri de konuşma yaptı. Başkan Ali Koç ve futbolcuların, konuşmaları sırasında gözlerinin dolduğu görüldü.