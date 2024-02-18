Fenerbahçeliler Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti

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18/02/2024

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Fenerbahçeliler Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, “Zaferin Rengi” filmi ile gündeme gelen Anadolu’nun kurtuluş mücadelesinde liderlik yapmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

“Zaferin Rengi” filminin gala gecesine davetli olan dernek başkanı Tolga Ahmet Raşit; gala gecesinin ardından KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu ile birlikte rotasını Anıtkabir’e çevirdi.

Ziyarette Aslanlı Yoldan yürüyen KKTC Fenerbahçeliler Derneği, mozoleye çiçek bıraktı.

 

18/02/2024 09:36
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TAGS: Fenerbahçeliler Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti
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