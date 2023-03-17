Fenerbahçeliler 'Melekler Takımı'nı unutmadı
Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan Fenerbahçe -Sevilla maçında stada Melekler Takımı anısına pankart asıldı.
17/03/2023
Fenerbahçe- Sevilla maçında dün akşam KKTC Fenerbahçeliler Derneği Melekler Takımı anısına ' Şampiyonlar Ölmez ' pankartı açtı.
ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, sosyal medya hesabından KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin dün akşam oynanan Fenerbahçe -Sevilla maçında stada Melekler Takımı anısına 'Şampiyonlar Ölmez' yazılı pankart açıldığını duyurdu.
Tolga Ahmet Raşit paylaşımında "Benim adıma dün akşam ki Fenerbahçe maçının en önemli olayı; KKTC Fenerbahçeliler Derneğimizin Şampiyon Melekler takımı anısına statta açtığı pankart"ifadelerini kullandı.