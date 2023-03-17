Fenerbahçeliler 'Melekler Takımı'nı unutmadı

Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan Fenerbahçe -Sevilla maçında stada  Melekler Takımı anısına pankart asıldı.

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17/03/2023

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Fenerbahçeliler 'Melekler Takımı'nı unutmadı

Fenerbahçe- Sevilla maçında dün akşam KKTC Fenerbahçeliler Derneği Melekler Takımı anısına ' Şampiyonlar Ölmez ' pankartı açtı.

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, sosyal medya hesabından KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin  dün akşam oynanan Fenerbahçe -Sevilla maçında stada Melekler Takımı anısına 'Şampiyonlar Ölmez'  yazılı pankart açıldığını duyurdu.

Tolga Ahmet Raşit paylaşımında "Benim adıma dün akşam ki Fenerbahçe maçının en önemli olayı; KKTC Fenerbahçeliler Derneğimizin Şampiyon Melekler takımı anısına statta açtığı pankart"ifadelerini kullandı.

17/03/2023 09:55
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TAGS: Tolga Ahmet Raşit,
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