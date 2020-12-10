Fenerbahçeliler sponsorlara teşekkür etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, derneğin Küçük Kaymaklı’daki lokalinin tadilatına katkı koyan sponsorlara yönelik bir teşekkür gecesi düzenlerken, gecede KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı da tanıtıldı

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10/12/2020
HK

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Fenerbahçeliler sponsorlara teşekkür etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulu, derneğin Küçük Kaymaklı’daki lokalinin tadilatına katkı koyan sponsorlara yönelik bir teşekkür gecesi düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı ve Fenerbahçe’ye gönül vermiş onlarca kişinin katıldığı gecede derneğe katkı koyanlara ve teşekkür belgeleri verildi.

Fenerbahçe Marşı eşliğinde gösterilen slayt gösterisinde dernek lokalinin nereden nereye getirildiği tüm sponsorlara gösterildi.

Darts Federasyonunun düzenlediği Darts Birinci Ligine katılan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı da geceye katılanlara ve basına tanıtıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts Takımı, Evrim Kamalı, Cengiz Gülmez, Orçun Bayram, Servet Şahan, Erçin Çoban, Yaşar Sapsızoğlu, Mehmet Zeybekçi, Gökhan Necipoğlu, Mustafa Derebeylu (Takım kaptanı) ve Kaan Bilgez’den oluşuyor.

10/12/2020 15:11
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TAGS: Fenerbahçeliler, sponsorlara, teşekkür etti
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