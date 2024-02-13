Fenerbahçeliler ‘Zaferin Rengi’ Filmine Akın Edecek

16 Şubat Cuma günü tüm dünyada ve ülkemizde aynı anda vizyona girecek olan, Ünlü oyuncular Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay’ın da rol aldığı ‘Zaferin Rengi’, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini anlatıyor. Filmde Türk spor tarihine damgasını vurmuş General Harrington Kupası maçı konu ediliyor.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) özellikle Fenerbahçelilerin merak ve heyecanla bekledikleri film için organizasyon düzenliyor. Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Avenue Cinemax Salonlarında gösterime girecek olan filmi dernek üyeleri ve Sarı Lacivert renklere gönül veren taraftarlarla birlikte görecek. 16 Şubat Cuma günü Avenue Sinema Salon 1 ‘de toplu olarak gösterilecek filme kayıtlar devam ediyor. Konu ile ilgili olarak, dernek başkanı Burçin Aliusta tarafından yapılan duyuru şöyle;

‘’ Değerli Fenerbahçeli Dostlarımız. Özellikle Sarı Lacivert renklere gönül vermiş büyük Fenerbahçe camiamızın merakla beklenen filmi ‘Zaferin Rengi’ için geri sayım başladı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un, başrollerini ise Kubilay Aka ile Gülper Özdemir’in üstlendiği film, 16 Şubat’ta vizyona girecek. Ülkemizde de aynı tarihte vizyona girecek olan filmi derneğimiz KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğimizin (KKTCFBİDER) organizasyonu ile, Lefkoşa Avenue Cinemax salonunda siz Fenerbahçeli dostlarımız ile seyretmeyi, şanlı tarihinizin en önemli başarısına ve unutulmaz Harrington Kupası zaferimizi bir kez daha büyük duygularla izlemeyi arzu ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin katılımı bizler için çok önemlidir. Bu nedenle 16 Şubat Cuma akşamı saat 20:30 da gösterime girecek olan filmi, sarı lacivert formalarımızla hep birlikte izlemek, adeta bir tribün havasında bizlerle birlikte olmak isteyen tüm renktaşlarımız, sınırlı katılım sayısından dolayı en geç 15 Şubat Perşembe gününe kadar bizlere ulaşması ve kaydını yaptırması gerekmektedir. ‘’

Dernek iletişim numaramız; 0542 889 1907 – 0533 869 1907

Filmin konusu; Ünlü oyuncular Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay’ın da rol aldığı ‘Zaferin Rengi’, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini anlatıyor. Filmde Türk spor tarihine damgasını vurmuş General Harington Kupası maçı konu ediliyor.