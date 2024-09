Fenerbahçe'nin 193'üncü yabancısı Filip Kostic

Juventus'tan kiralık olarak sarı-lacivertlilere gelen Sırbistanlı sol kanat, sarı-lacivertli kulübün 117 yıllık tarihindeki 193. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.



Bu sezon öncesine kadar tarihte 189 yabancı futbolcu transferi yapan Fenerbahçe; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic transferleriyle bu sayıyı 193'e taşıdı.



Fenerbahçe'ye karşı 2 gol pası verdi



Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, yakın dönemde sarı-lacivertlilere karşı forma giydi.



Tecrübeli oyuncu, Almanya'nın Frankfurt ekibinde görev alırken yeni takımına karşı etkili bir performans sergiledi.



UEFA Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonu D Grubu'nda Fenerbahçe ile Kostic'li Frankfurt karşı karşıya geldi.



Ekipler, gruptaki her 2 maçta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, Alman ekibinin 2 maçta da attığı gollerin pasını Kostic verdi.



Söz konusu sezonda Kosticli Frankfurt, grubunu lider tamamlarken, ardından UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna kadar uzandı.



Kostic'in 7. kulübü Fenerbahçe oldu



Futbola ülkesi Sırbistan'da başlayan Filip Kostic, Radnicki 1923 formasıyla sahalara adım attı.



Buradaki performansıyla Hollanda'ya transfer olan Kostic, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarını Groningen'de geçirdi.



Ardından Almanya'nın yolunu tutan deneyimli oyuncu, 8 sezon boyunca Bundesliga'da forma giydi. Kostic, burada sırasıyla Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt'ta ter döktü.



Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından İtalyan devi Juventus'a transfer olan 31 yaşındaki sol kanat, 2 sezon da İtalya macerası yaşadı.



Sırp oyuncu, Radnicki 1923, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus'un ardından Fenerbahçe'ye gelerek 7. takımını seçti.



Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları



Fenerbahçe'nin Filip Kostic de dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 193 futbolcu ülkelerine göre şöyle:



Brezilya (28): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues.



Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.



Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.



Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.



Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.



Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.



Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".



Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.



Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.



Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.



Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.



Sırbistan (5): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic.



İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.



Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.



Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.



Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.



İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.



Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.



Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.



Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.



Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.



İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.



Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.



Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.



İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent.



Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.



Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.



Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.



Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.



Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.



İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.



Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel.



Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.



İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.



Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.



Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.



Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak.



Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.



Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.



Güney Afrika (1): John Moshoeu.



İsrail (1): Haim Revivo.



Meksika (1): Diego Reyes.



Kosova (1): Vedat Muric.



Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.



Ekvador (1): Enner Valencia.



Kongo (1): Marcel Tisserand.



Tanzanya (1): Mbwana Samatta.



Güney Kore (1): Min-jae Kim.



Sierra Leone (1): Steven Caulker.



Belçika (1): Michy Batshuayi.



Norveç (1): Joshua King.



Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.

