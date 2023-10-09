Fenerbahçe'nin 2 yıldızına paket teklif iddiası

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcuları Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'nin Napoli'nin kıskacında olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski için paket teklif yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'ye talip çıkığı iddia edildi.



Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi Transfer eden Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'yi yerinde takip ettiği kaydedildi.

NAPOLI'DEN FENERBAHÇE'NİN 2 FUTBOLCUSUNA KANCA



Sabah'ın haberine göre Napoli sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İtalyan ekibinin iki futbolcu için Sarı-Lacivertlilere paket teklif sunacağı vurgulandı.



Napoli scoutlarının dün akşam oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını statta takip ettiği de haber detayında yer aldı.



Bu sezon toplam 16 maça çıkan Sebastian Szymanski 8 gol, 4 asistlik katkı verdi.



Ferdi Kadıoğlu ise tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.