Fenerbahçe'nin 2. Kıbrıslı Türk basketbolcusu Okay Camgöz
05/03/2024
Fenerbahçe Beko takımında geçtiğimiz gün Tofaş maçında ilk kez forma giyen 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk sporcusu Ömer Ege Ziyaeddin'den sonra ikinci basketbolcumuz Okay Camgöz Fenerbahçe Koleji Novotel'e transfer oldu.
NCAA'de Maine Black Bears takımında forma giyen 23 yaşındaki Okay Camgöz eğitimi yanında basketbol altyapısını Kanada'da geçirdi.
Guard pozisyonunda görev alan, 1.96 boyundaki dış şutlardaki başarısıyla tanınan Okay, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel'de basketbol hayatını sürdürecek.