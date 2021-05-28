Fenerbahçe'nin Aboubakar teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi...Vincent Aboubakar'la masaya oturan ve görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuya bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif etti.

Geçen sezon forvetleri Mbawana Samatta ve Papiss Cisse'den istediği verimi alamayan bu yüzden normalde kanat olarak oynayan Enner Valencia'yı ileri uçta oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, gözünü Vincent Aboubakar'a çevirmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda 29 maça çıkan ve 1 maç daha oynamadığı için sözleşmesi otomatik olarak uzamayan Aboubakar'la Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu öğrenilmişti. Sezonun son maçlarında sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Nijeryalı forvete yapılan teklifin oldukça iyi olduğu ortaya çıktı.

Tek tek değerlendirecekler

Kara Kartal'da 1 sezon için 1.5 milyon Euro civarı bir para kazanan 29 yaşındaki oyuncuya Kanarya'nın, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncu ve menajeri ise tüm teklifleri masaya yatırıp, bir değerlendirme yapmaya çalışacaklar.

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28/05/2021 10:40