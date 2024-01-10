Fenerbahçe'nin anlaştığı Bonucci'nin ücretini duyurdular

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız stoper Leonardo Bonucci'nin sözleşmesiyle ilgili detaylar netleşiyor. İtalyan basını, Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'den alacağı ücreti yazdı. İşte ayrıntılar...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen İtalyan yıldız ile 6 aylık kontrat imzalanacağı öğrenildi.

Bu arada Bonucci'nin Fenerbahçe'den alacağı ücret de belli oldu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Haziran 2024'e kadar sarı lacivertli takıma imza atacak olan Leonardo Bonucci, 1.2 milyon Euro kazanacak.

Bonucci geçtiğimiz yaz Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.