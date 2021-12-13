Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçına 17 Şubat 2022'de evinde, rövanşa ise 24 Şubat 2022'de deplasmanda çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen eski Arnavut oyuncu Lorik Cana'nın katıldığı ve aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşemediği kurada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak kuraya seribaşı olmayan takımlar arasından katılan sarı-lacivertli ekip, ilk maçına 17 Şubat 2022'de İstanbul'da çıkacak. Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çekya'da oynanacak.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiltere temsilcisi Leicester City ise bu turda Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

Kurada sıkıntılı anlar yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuralarının teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanacağının duyurulmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi kura töreni sırasında da benzer bir durum yaşandı.

Celtic ile eşleşen Bodo/Glimt takımının adı, ekrandaki tabloya yansıtılamadığı için teknik aksaklık giderilene kadar çekilişe birkaç dakika ara verildi. Hatanın düzeltilmesinin ardından kura töreni tamamlanabildi.

Eşleşmeler şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa)-Karabağ (Azerbaycan)

PSV (Hollanda)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya)

Midtjylland (Danimarka)- PAOK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere)-Randers (Danimarka)

Celtic (İskoçya)-Bodo/Glimt (Norveç)

Sparta Prag (Çekya)-Partizan (Sırbistan)

Rapid Wien (Avusturya)- Tottenham (İngiltere) / Vitesse (Hollanda)

Baki: Hafife alınmaması gereken bir takım

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kura çekiminin ardından FB TV'ye yaptığı değerlendirmede, UEFA Konferans Ligi'nde kolay rakip olmadığını, kuraya katılan ekiplerin hepsinin Avrupa'nın kalburüstü takımları olduğunu belirtti.

Slavia Prag'ın Çekya Ligi'ni domine ettiğini aktaran Baki, "Pozitif futbol oynuyorlar. Genç ve gelecek vadeden bir teknik direktörleri var. Genel duruma baktığımızda enteresan ve ilginç bir takım. Asla hafife almamamız lazım, asla da çekinmememiz lazım. Kadıköy'de tabii ki bizim taraftar desteğimiz çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle ilk maçın ardından deplasmana iyi bir sonuçla gittiğimiz takdirde, eleyebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Güzel ve enteresan bir kura" diyen Selahattin Baki, "Deplasman karneleri birazcık daha iyi. Dikkat edilmesi gereken bir takım ama biz ona göre analizlerimizi yapacağız, önlemlerimizi alacağız. Avrupa maceramız bu kulvarda devam ediyor. Gönül isterdi ki tabii UEFA Avrupa Ligi'nde devam edelim ama böyle oldu. Hayırlısı. Enteresan bir kupa, enteresan bir rakip. Bizim inancımız tam. Avrupa Ligi'nde Frankfurt deplasmanı ve İstanbul'daki Antwerp maçı hepimizin hafızalarında kaldı. Biraz daha şanslı olsaydık, belki şimdi başka şeyler konuşuyorduk ama futbol böyle bir şey. Bazı şansızlıkları, bazı hataları lehte ve aleyhte affetmiyor. Futbol kaderi, diyelim." ifadelerini kullandı.

Slavia Prag, Çekya Ligi'nde son 3 sezonu şampiyon tamamladı

Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselebilmek için karşılaşacağı kırmızı-beyazlı ekip, son yıllarda sergilediği istikrarlı performansla ön plana çıkıyor.

Slavia Prag, son 3 sezonda şampiyonluğa ulaştığı Çekya Ligi'ndeki başarısını 2021-2022'ye de taşıdı. Ligde geride kalan 18 haftada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, 47 puanla lider durumda bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı takım, Çekya Ligi'nde çıktığı son 7 maçtan galip ayrılmayı başardı.

Bu sezonki Avrupa performansı

Slavia Prag, bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı.

Kupa 1'in üçüncü eleme turunda Macaristan ekibi Ferencvaros ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, ilk maçta 2-0 yenildiği rakibini rövanşta 1-0 mağlup etmesine rağmen organizasyondan elendi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Slavia Prag, play-off turunda Legia Varşova takımıyla karşılaştı. Başkent ekibi, ilk müsabakada 2-2 berabere kaldığı Polonya temsilcisine rövanşta 2-1 yenildi ve Kupa 2'ye de veda etti.

Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Union Berlin (Almanya), Feyenoord (Hollanda) ve Maccabi Haifa (İsrail) ile E Grubu'nda yer aldı. Oynadığı 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, grubu 8 puanla 2. sırada tamamladı.

Çekya temsilcisi, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı

​​​​​​​Slavia Prag, geride kalan sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Kupa 2'de grubunu 2. sırada tamamlayan başkent ekibi, son 32 turunda İngiltere temsilcisi Leicester City'yi eledi. Son 16 turunda İskoçya'nın Glasgow Rangers takımını saf dışı bırakan Slavia Prag, çeyrek finalde ise İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal ile eşleşti.

Londra'daki ilk maçta Arsenal ile 1-1 berabere kalan Prag ekibi, sahasında oynadığı rövanşı 4-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

İç sahada yenilgiyi unuttu

Slavia Prag, iç sahada tüm kulvarlarda çıktığı son 50 karşılaşmada sadece bir kez yenildi.

Kırmızı-beyazlı takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Inter'e 3-1 yenildikten sonra taraftarı önünde lig, Çekya Kupası ve Avrupa kupalarında 50 müsabakaya çıktı.

Üç sezonu kapsayan bu karşılaşmaların 39'unu kazanan Slavia Prag, 10 kez de berabere kaldı. Başkent ekibi, tek mağlubiyetini ise geçen sezon Avrupa Ligi'nde Arsenal karşısında yaşadı.

Kadro

Çek teknik adam Jindrich Trpisovsky'nin 2018'den bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı Slavia Prag'ın takım kadrosu şöyle:

Kaleci: Antonin Kinsky, Ondrej Kolar, Premysl Kovar, Ales Mandous

Defans: Alexander Bah, Jan Boril, David Hovorka, Taras Kacaraba, Ondrej Kudela, Aiham Ousou, Ladislav Takacs

Orta saha: Oscar Dorley, Ubong Moses Ekpai, Tomas Holes, Jakub Hromada, Ondrej Lingr, Mads Emil Madsen, Lukas Masopust, Peter Olayinka, Srdjan Plavsic, Lukas Provod, Daniel Samek, Ivan Schranz, Nicolae Stanciu, Petr Sevcik, Ibrahim Benjamin Traore

Forvet: Michael Krmencik, Jan Kuchta, Stanislav Tecl.

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13/12/2021 19:03