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Fenerbahçe’nin bayramlaşma töreninde Galatasaray marşı!

Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan geleneksel bayramlaşma töreninde yanlışlıkla Galatasaray Marşı çalındı. Yapılan hata anında fark edildi ve yaklaşık 10 saniye sonra marş kesildi.

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17/06/2018

Fenerbahçe’nin bayramlaşma töreninde Galatasaray marşı!
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Fenerbahçe’nin bugün yapılan bayramlaşma törenine Galatasaray Marşı damga vurdu.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki gerçekleştiren törende yanlışlıkla Galatasaray Marşı çalındı.

Yapılan hata anında fark edildi ve yaklaşık 10 saniye sonra marş kesildi. Bu hatanın youtube otomatik oynatma özelliği nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

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TAGS: Fenerbahçe, bayramlaşma, Galatasaray marşı
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