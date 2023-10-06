Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor

UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle bir ilke imza attı.

Sarı lacivertliler, Avrupa kupalarında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk Türk takımı oldu.

Fenerbahçe, bu süreçte geçtiğimiz sezon Sevilla ile bu sezon ise Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile oynadığı toplam 9 karşılaşmada sahadan üstün ayrıldı.

Sarı lacivertlilerin, Avrupa maçlarındaki galibiyet sayısı 64 yıl sonra mağlubiyetin önüne geçti. Fenerbahçe'nin, Spartak Trnava zaferiyle birlikte Avrupa'da normal sürelerinde aldığı galibiyet 104'e yükseldi.

Sarı lacivertliler, böylece Avrupadaki karşılaşmalarda 103 olan mağlubiyet sayısını geride bıraktı.

Fenerbahçe, son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle mağlubiyet sayısını geçmişti.

Diğer yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında yenilgiyi unuttu. Deneyimli çalıştırıcı, iki farklı dönemde sarı lacivertli ekibin başında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.

Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcı yönetimindeki 27 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik aldı.