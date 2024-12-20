Fenerbahçe'nin cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen 648 bin lira para cezasını onadı.

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20/12/2024

Fenerbahçe'nin cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen 648 bin lira para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen 648 bin lira para cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" ve "Taraftarların neden olduğu saha olayları" sebebiyle Fenerbahçe Kulübüne verilen cezaların incelendiği belirtildi.

İnceleme sonrası Fenerbahçe'ye verilen toplam 648 bin lira para cezasının onandığı kaydedildi.

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TAGS: Fenerbahçe
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