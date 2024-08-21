Fenerbahçe'nin Cristian Medina teklifini duyurdular: İşte Boca Juniors'ın talep ettiği rakam

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef bölgelerden biri de orta saha. Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isim ise Cristian Medina oldu.

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Arjantin devi, 22 yaşındaki futbolcu için 13 milyon 500 bin euro talep ediyor.

Fenerbahçe yönetimi rakamı düşürmek için pazarlık halinde.

Öte yandan Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Boca Juniors'a resmi teklif sunduğunu yazdı. Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin Medina teklifi 8+3 milyon dolar oldu.

Ülke basınında Medina'nın sözleşmesindeki özel maddeyle ilgili detaylar da verildi. Buna göre Cristian Medina'nın transfer dönemi içindeki serbest kalma bedeli 15 milyon dolarken, sonraki süreçte rakamın 20 milyon dolara çıkacağı aktarıldı.

Arjantin Futbol Federasyonu'nun transfer döneminin kapanış tarihini 31 Ağustos'a ertelediğini kulüplere bildirdiği haber detayında yer aldı.

Cristian Medina altyapısından yetiştiği Boca formasıyla 150 maça çıktı, 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.

22 yaşındaki futbolcunun Boca Juniors ile 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Medina ile Fred'i yedeklemeyi planlayan Sarı-lacivertliler, bir yandan da 6 numara için arayışlarını sürdürüyor. Süper Lig'de transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.