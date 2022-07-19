Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jerge Jesus'un belirlediği 24 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King.

Kadroda değişiklik

Fenerbahçe'de daha önce UEFA'ya bildirilen listede değişikliğe gidildi.

Karşılaşmadan 48 saat öncesine kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas'ın yerine Marcel Tisserand'ı kadroya yazdırdı.

Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

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19/07/2022 13:15