Fenerbahçe'nin grubunda Ludogorets, Trnava'yı puansız gönderdi

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Bulgaristan'ın

Ludogorets Razgrad takımı, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk etti. Ludogorets Arena'da oynanan maçtan ev sahibi takım 4-0 galip ayrıldı.



İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Bulgar ekibinin golleri 46. dakikada Ivan Yordanov, 50 ve 63. dakikalarda Jakub Piotrowski ve 90+4'te Rwan'dan geldi.



Ludogorets Razgrad bu sonuçla H Grubu'nda ilk haftayı averajla lider tamamladı.



Ludogorets, gruptaki ikinci maçında 5 Ekim Perşembe günü Nordsjaelland'e konuk olacak. Spartak Trnava ise aynı tarihte Fenerbahçe'yi ağırlayacak.