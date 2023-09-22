Fenerbahçe'nin grubunda Ludogorets, Trnava'yı puansız gönderdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin de bulunduğu H Grubu'nda Ludogorest, Spartak Trnava'yı 4-0 yendi.

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22/09/2023

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Fenerbahçe'nin grubunda Ludogorets, Trnava'yı puansız gönderdi

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Bulgaristan'ın

Ludogorets Razgrad takımı, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk etti. Ludogorets Arena'da oynanan maçtan ev sahibi takım 4-0 galip ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Bulgar ekibinin golleri 46. dakikada Ivan Yordanov, 50 ve 63. dakikalarda Jakub Piotrowski ve 90+4'te Rwan'dan geldi.

Ludogorets Razgrad bu sonuçla H Grubu'nda ilk haftayı averajla lider tamamladı.

Ludogorets, gruptaki ikinci maçında 5 Ekim Perşembe günü Nordsjaelland'e konuk olacak. Spartak Trnava ise aynı tarihte Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

22/09/2023 10:24
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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