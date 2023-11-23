Fenerbahçe'nin hedefi Rade Krunic

Sezon başında aradığı ön liberoyu bulmayan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, Rade Krunic için yeniden Milan’ın kapısını çalacak.

Orta sahada yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Salih Özcan ismi öne çıksa da, Borussia Dortmund’un milli futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın sezon başında yönetime verdiği isimlerden biri olan Rade Krunic, yeniden Fenerbahçe’nin önceliği oldu.

Orta sahada Miha Zajc ve Miguel Crespo’nun performansını yeterli bulmayan teknik heyet, Krunic için ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Sarı lacivertli yönetim, ön libero pozisyonunda başarılı bir grafik çizen Bosna Hersekli futbolcuyu transfer etmek için yeniden çalışmalara başladı.

Rade Krunic, Milan formasıyla bu sezon 10’u ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A’da maç başına yüzde 91 pas isabet oranı yakaladı.

Krunic ayrıca oynadığı maçlarda ortalama 4 virgül 6 top kapma başarısı gösterdi.

Geçen sezon Milan ile sözleşme yenileyen futbolcunun, İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.