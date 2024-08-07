Fenerbahçe'nin İlkay Gündoğan için yaptığı teklifi duyurdular

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı kadrosunda görmeyi istediği ileri sürüldü. Barcelona'nın yerel basını, Fenerbahçe'nin İlkay için yaptığı transfer teklifinin detaylarını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Galatasaray'la da adı anılan Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için temaslara başladığı ileri sürüldü.

Barcelona'da yayın yapan El Nacional'in haberine göre; sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Katalan kulübünün Finansal Fair Play kapsamında oyuncu satışı ihtiyacı duymasından faydalanarak İlkay'ı kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'daki ilk yılında başarılı bir performans sergileyen Türk asıllı Alman Milli futbolcunun, birkaç ay sonra 34 yaşına gireceği ve mevkisinde alternatifi bulunmasından dolayı satılabileceği vurgulandı.

Ayrıca haber detayında, tecrübeli oyuncunun birkaç takım arkadaşıyla kötü bir ilişkisinin olduğu iddia edilerek, "Başkan Laporta ve Sportif Direktör Deco soyunma odasındaki yangını önlemek için müdahale etmek zorunda kaldı. Alman Milli futbolcunun bu davranışından dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradılar" yorumu yapıldı.

Böylesi bir ortamda devreye giren Fenerbahçe'nin İlkay Gündoğan'ı bünyesine katmak için Barcelona ile anlaşmayı umduğu belirtildi ve sarı lacivertlilerin Katalan kulübüne 20 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği ileri sürüldü.

Ancak Laporta ve Deco'nun, bir sezon önce bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen yıldız futbolcudan daha fazla para kazanmayı umduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'dan da talipleri olan İlkay Gündoğan için Fenerbahçe'nin teklifinin neredeyse iki katını ödeyecek takımlar olduğu iddia edildi.