Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp gerçekleştirecek Fenerbahçe'nin programı belli oldu.

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01/12/2022

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Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak Fenerbahçe, burada 2 hazırlık maçı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe, 7 Aralık Çarşamba günü Alanya Oba Stadı'nda saat 19.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, kamptaki 2. maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü aynı statta saat 18.00'de İtalya'nın Salernitana ekibiyle mücadele edecek.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

01/12/2022 16:35
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TAGS: Fenerbahçe
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