Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

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08/08/2024

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Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, aralıksız yer aldığı bu kulvarda 67. kez mücadele verecek.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 196 maçta, 1262 galibiyet, 366 yenilgi yaşarken, 3 bin 944 gol atıp, kalesinde 1937 gol gördü.
Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ile Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.
Fenerbahçe'nin "en"leri
Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014.
En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).
En iyi sezonu: 1988-1989 (Şampiyon)
O    G    B    M    A    Y    P
36    29    6    1    103    27    93
En kötü sezonu: 1980-1981
O    G    B    M    A    Y    P
30    9    11    10    31    27    29
En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 31 galibiyet).
En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet).
En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik).
En az berabere kaldığı sezon: 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik), 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik).
En az yenildiği sezon: 2023-2024 (38 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi), 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi).
En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi).
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol).
En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol).
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol).
En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol).
En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018).
En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961).
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992).
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27).
En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44).
Sezonlara göre performansı
Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 66 sezondaki performansı şöyle:
Sezon    Derecesi    O    G    B    M    A    Y    Puan
1959    Şampiyon    16    13    2    1    33    8    28
1959-60    2.    38    27    6    5    88    38    60
1960-61    Şampiyon    38    26    9    3    81    29    61
1961-62    2.    38    23    7    8    64    30    53
1962-63    3.    42    24    12    2    73    28    60
1963-64    Şampiyon    34    21    11    2    55    14    53
1964-65    Şampiyon    30    18    11    1    52    13    47
1965-66    4.    30    10    12    8    32    25    32
1966-67    2.    32    17    9    6    37    20    43
1967-68    Şampiyon    32    19    11    2    38    12    49
1968-69    4.    30    13    9    8    34    25    35
1969-70    Şampiyon    30    17    10    3    31    6    44
1970-71    2.    30    14    13    3    43    23    41
1971-72    3.    30    14    11    5    37    21    39
1972-73    2.    30    16    10    4    42    17    42
1973-74    Şampiyon    30    15    13    2    39    15    43
1974-75    Şampiyon    30    15    13    2    43    18    43
1975-76    2.    30    14    12    4    40    18    40
1976-77    2.    30    12    15    3    31    17    39
1977-78    Şampiyon    30    17    8    5    48    24    42
1978-79    3.    30    15    8    7    41    23    38
1979-80    2.    30    12    11    7    31    27    35
1980-81    10.    30    9    11    10    31    27    29
1981-82    3.    32    15    11    6    48    26    41
1982-83    Şampiyon    34    18    13    3    43    20    49
1983-84    2.    34    17    11    6    46    24    45
1984-85    Şampiyon    34    18    14    2    65    25    50
1985-86    5.    36    13    16    7    40    32    42
1986-87    5.    36    13    13    10    49    39    39
1987-88    8.    38    15    10    13    45    43    55
1988-89    Şampiyon    36    29    6    1    103    27    93
1989-90    2.    34    22    4    8    70    38    70
1990-91    5.    30    12    8    10    53    53    44
1991-92    2.    30    23    2    5    81    35    71
1992-93    5.    30    18    4    8    75    41    58
1993-94    2.    30    21    6    3    69    26    69
1994-95    4.    34    20    7    7    78    35    67
1995-96    Şampiyon    34    26    6    2    68    19    84
1996-97    3.    34    22    7    5    79    25    73
1997-98    2.    34    21    8    5    61    25    71
1998-99    3.    34    22    6    6    84    29    72
1999-00    4.    34    17    10    7    59    44    61
2000-01    Şampiyon    34    24    4    6    82    39    76
2001-02    2.    34    24    3    7    70    31    75
2002-03    6.    34    13    12    9    55    41    51
2003-04    Şampiyon    34    23    7    4    82    41    76
2004-05    Şampiyon    34    26    2    6    77    24    80
2005-06    2.    34    25    6    3    90    34    81
2006-07    Şampiyon    34    20    10    4    65    31    70
2007-08    2.    34    22    7    5    72    37    73
2008-09    4.    34    18    7    9    60    36    61
2009-10    2.    34    23    5    6    61    28    74
2010-11    Şampiyon    34    26    4    4    84    34    82
2011-12    2.    40    24    9    7    70    38    81
2012-13    2.    34    18    7    9    56    39    61
2013-14    Şampiyon    34    23    5    6    74    33    74
2014-15    2.    34    22    8    4    60    29    74
2015-16    2.    34    22    8    4    60    27    74
2016-17    3.    34    18    10    6    60    32    64
2017-18    2.    34    21    9    4    78    36    72
2018-19    6.    34    11    13    10    44    44    46
2019-20    7.    34    15    8    11    58    46    53
2020-21    3.    40    25    7    8    72    41    82
2021-22    2.    38    21    10    7    73    38    73
2022-23    2.    36    25    5    6    87    42    80
2023-24    2.    38    31    6    1    99    31    99
Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.


 

08/08/2024 18:55
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TAGS: Fenerbahçe’nin lig tarihindeki performansı
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