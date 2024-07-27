Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir, Konyaspor'a transfer oldu
27/07/2024
Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncusu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Konyaspor, Umut Nayir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 3 yıllık anlaşma yaptı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konyaspor'un Slovenya'da kamp yaptığı oteldeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Umut Nayir, takımda 22 numaralı formayı giyecek.27/07/2024 09:27