Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir, Konyaspor'a transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncusu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Konyaspor, Umut Nayir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konyaspor'un Slovenya'da kamp yaptığı oteldeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Umut Nayir, takımda 22 numaralı formayı giyecek.