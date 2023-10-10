Fenerbahçe'nin müthiş üçlüsü

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında yeni transferlerin payı büyük. Takıma yeni katılan futbolculardan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic toplam 22 gol, 14 asiste imza attı.

Fenerbahçe'yi yeni transferler sırtlıyor. Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan sarı lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oynadıkları iyi futbolun yanı sıra skora yaptıkları katkıyla öne çıktı.

Kısa sürede camianın sevgilisi haline gelen kaptan Dzeko, ligde ve Avrupa'da 8 gol, 7 asiste imza attı. Bir başka yeni transfer Szymanski ise 8 gol, 4 asistle göz doldurdu. Takımın ikinci kaptanı Dusan Tadic de 16 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Bu üç futbolcunun toplam gol sayısı 22'ye ulaştı.

Eski oyuncular arasında en verimli isim ise İrfan Can Kahveci oldu. İlk haftalarda eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu daha sonra form tutarak 15 maçta 7 gol, 5 asist üretti.

Bu sezon Fenerbahçe'de kaleciler hariç şans bulan 24 futbolcudan 18'i gol veya asist sevinci yaşadı.

Sarı lacivertlilerde sadece Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres skora katkı yapamadı.

Fenerbahçe Avrupa'da en iyiler arasında

Bu arada Fenerbahçe bu sezon rakip ceza sahasında ortalama 38,4 kez topla buluşarak önemli bir istatistiğe imza attı. Sarı lacivertliler bu kategoride Avrupa'nın beş büyük liginde Bayern Münih ve Tottenham’dan sonra 3’üncü sırada yer aldı.