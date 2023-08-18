Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'u eleyip play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe play-off turunda Twente ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Maribor'u eleyip play-off turuna yükseldi. Gruplardan önce son bir eleme daha geçmesi gereken Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Twente oldu.

3. ön eleme turunda Riga ile karşılaşan Twente, ilk maçta konuk ettiği rakibini 2-0 mağlup etmişti. Hollanda ekibi deplasmandaki maçı da 3-0 kazandı ve rahat bir şekilde play-off turuna adını yazdırdı.

PLAY-OFF TURUNDA MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?



UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.