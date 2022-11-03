Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında bugün deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Üst turu garantileyen sarı-lacivertli ekip, grubundan lider çıkmanın hesaplarını yapıyor.
03/11/2022
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek.
Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.
İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe liderlik için sahaya çıkacak
Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak.
Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.
Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Syrota, Karavaev, Sydorchuk, Buyalskiy, Andrievsky, Tsygankov, Kabaiev, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Alioski, Crespo, İsmail, Arda, Emre, Lincoln, Valencia