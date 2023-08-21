Fenerbahçe'nin rakibi Twente sahasında galip

Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında Twente sahsında PEC Zwolle'yi konuk etti. Hafta ortasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Twente, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sadilek, 76. dakikada Steijn ve 90+4. dakikada Schendelaar kendi kalesine attı. Mücadelede Zwolle'nin tek golünü ise 33. dakikada penaltıdan Druijf kaydetti.



Twente, 24 Ağustos Perşembe günü Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

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