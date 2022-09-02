Fenerbahçe'nin rakibinden 28 milyon euro'luk santrfor transferi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes transfer döneminin son gününde dev bir hamleye imza attı.

Ligue 1 ekibi, bir başka Fransız takımı Nice'ten Amine Gouiri'yi 28 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Cezayir asıllı Fransız forvet 2020 yazında 7 milyon euro'ya Nice'e transfer olmuştu.

Geçen sezon Ligue 1'de 10 gol, 9 asistlik skor katkısında bulunan 22 yaşındaki futbolcu bugüne kadar Fransa U21 formasıyla da 21 maçta 10 gole imza attı.

Rennes daha önce PSG'den Arnaud Kalimuendo için 20 milyon euro, Bologna'dan Arthur Theate için ise 19 milyon euro ödemişti. Rennes ayrıca Nayef Aguerd'in West Ham'a transferinden 35 milyon euro, Mathys Tel'in Bayern Münih'e transferinden 20 milyon euro, Gaetan Laborde'un Nice'e transferinden de 10 milyon euro kazanç sağlamıştı.

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02/09/2022 10:02