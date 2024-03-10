Fenerbahçe'nin sakatlık raporu: 6 futbolcudan 3'ü hazır

Süper Lig'de bu akşam Pendikspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Peki sarı lacivertli takımdaki sakat futbolcuların son durumu ne? İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesi tedavileri devam 6 futbolcudan 3'ü oynayabilecek durumda. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu isimlerin son durumları şöyle:

İRFAN CAN KAHVECİ: 2 hafta önce sağ arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, Pendikspor maçında kadroya girebilecek durumda olsa da İsmail Kartal, henüz net kararını vermedi. Koşu çalışmalarına başlayan tecrübeli oyuncu Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union SG maçını hedefliyor.

BECAO: Hatayspor maçı sonrası kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi olumlu şekilde ilerliyor... Deneyimli stoperin Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor.

İSMAİL YÜKSEK: Union SG maçında ayağına kramp giren ve sahaya sedyeyle terk eden milli oyuncunun ciddi bir durumu görünmüyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: Arka adalesinde batma hisseden tecrübeli stoper, Union SG maçının 35. dakika sında oyundan alınmıştı. Oyuncu da yırtık şüphesi bulunuyor.

BONUCCİ: Ağrıları nedeniyle perşembe günü kadroya alınmadı. Ancak şu anda kendisini iyi hissediyor ve oynamaya hazır durumda.

JOSHUA KİNG: Bu sezon çok sık sakatlanan Norveçli yıldız, ayak bileğindeki problem nedenyile 1 aydır takımdan uzakta bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli futolcunun yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. King, bir sonra hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olmayı hedefliyor.