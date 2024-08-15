Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 sezona çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'e elenen Fenerbahçe, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında ana aşamaya 16 sezondur kalamıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılma hedefine 10. kez ulaşamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille ekibine elenen Fenerbahçe'nin Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alma hasreti 16 sezona çıktı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takım, Lille'e elenerek hasretine son veremedi.

"Devler Ligi"ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupanın grup aşamasında yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarının ardından 2024-2025 sezonunda da elemeleri geçemedi.

Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Sarı-lacivertli ekip, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olsa da 2014-2015'te Avrupa'ya gidemedi.

10. kez elemeleri geçemedi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 10. defa "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-2003 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda rakibine deplasmanda 1-0, evinde 2-0 ile boyun eğdi.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken, 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turu Ukrayna ekibine kaptırdı.

Şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evinde ikinci maçı 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.

"Devler Ligi"ne 2012-2013 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Bu turda ise Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.

2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off etabına adını yazdırdı. Bu turda İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşirken, evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Fransa'nın Monaco ekibiyle eşleşti. İlk müsabakada evinde rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda 3-1'lik yenilgi yaşayarak turnuvanın dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, 2018-2019 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

2022-2023 sezonunda teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, evinde ise rakibine 2-1 mağlup oldu.

Son olarak Fransa'nın Lille takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna 10. kez elemelerden katılamadı.

Şampiyonlar Ligi elemeleri performansı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 38. kez boy gösterdi.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerindeki söz konusu 38 maçta sarı-lacivertliler 14 galibiyet elde ederken, 12'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 56 gol atarken, kalesinde 46 gole engel olamadı.

"Devler Ligi"nde 6 kez yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.

En büyük başarısı çeyrek final oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.