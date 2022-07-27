Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu erken bitti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı karşılaşmada konuk Kiev, 57. dakikada Buyalsky ile öne geçti. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 53. dakikada oyundan atıldı. Enner Valencia ise 69. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. 88. dakikada Szalai'nin kafasıyla gelen gol, karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Dinamo Kiev'de Karavaev, 114. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi ve son düdükle beraber 2-1 kazanan Ukrayna ekibi, yoluna devam eden taraf oldu. Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, eşleşmenin ilk maçına göre 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine Marcel Tisserand'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

68 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Savunmanın önünde Willian Arao'yu oynatan Jesus, orta alanın sağında İrfan Can Kahveci solunda ise Diego Rossi'ye şans verdi. Orta alanın ortasında İsmail Yüksek görev alırken, forvette Joshua King ve Enner Valencia gol ayakları oldu.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Dimitris Pelkas, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Filip Novak, Burak Kapacak ve Emre Mor, yedek soyundu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, oyuncular arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

İlk yarıda 29. dakikadan gördüğü sarı kart olan İsmail Yüksek, 53. dakikada gördüğü ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe kalesine sık gelmeyen Dinamo Kiev ise ilk şutunda golü buldu. 57. dakikada kenardan gelen topa kale ağzında dokunan Vitali Buyalsky, takımını 1-0 öne geçirdi. Buyalsky, gol sevinci esnasında tribünlere doğru el hareketleri yaptığı gerekçesi ile sarı kart gördü.

Fenerbahçe 69. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia, penaltı atışından yararlanamadı.

Sarı lacivertliler, 88. dakikada 1-1'i bulmayı başardı. Yeni transfer Lincoln'ün asistinde Szalai kafayla golünü attı. Szalai, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Dinamo Kiev ağlarına gönderdi.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi ve karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi.

Dinamo Kiev'de Karavaev, 114. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi ve son düdükle beraber 2-1 kazanan Ukrayna ekibi, yoluna devam eden taraf oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.

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27/07/2022 23:02