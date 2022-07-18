Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakibi Sturm Graz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i geçmesi durumunda eşleşeceği rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elerse 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek.

Fenerbahçe elenirse ne olacak?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan ya da Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşecek. Bu eşleşme de bugün kura çekiminin ardından belli olacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00 başlayacak.

Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Süper Lig ve Fenerbahçe Taraftar paket içeriğine sahip Digiturk üyelerinin yanı sıra Avrupa’nın Yıldızı paketi üyeleri de ücretsiz olarak izleyebilecek.

beIN CONNECT üyeleri de Süper Lig, Fenerbahçe Taraftar ve Spor Extra paketleri ile karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca bu paketlere sahip olmayan Digiturk uydu üyeleri, tek maç satın alarak karşılaşmayı izleme şansına sahip olacaklar.

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18/07/2022 13:31