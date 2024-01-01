Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı

Sezonun ilk yarısını lider kapatan Fenerbahçe savunma hattına transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isim Stefan Savic...

Fenerbahçe sezonun ilk yarısını 44 puanla lider kapattı. Sarı lacivertliler ara transfer dönemi için çalışamlarına devam ediyor.

Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Malang Sarr, Fenerbahçe’ye önerildi fakat yönetimin son tercihi Savic oldu.

Sarı lacivertliler, Stefan Savic, deneyimi sayesinde transferinin ardından direkt olarak katkı sağlayabileceği düşünülüyor, çalışmalar devam ediyor.

Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki Karadağlı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor.