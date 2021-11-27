Fenerbahçe Avrupa Ligi defterini kapattı. D Grubu'nda Olimpiakos'a 1-0 yenilen ve ilk 2 şansını kaybeden Sarı Lacivertliler, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son anda yıkıldı, gruptan çıkma şansını Yunanistan'da kaybetti. Sarı lacivertliler 89. dakikada yediği golle Olimpiakos'a 1-0 yenildi.

Sonucun sorumluluğunu üstlenen Vitor Pereira, Yunan ekibine kıyasla tecrübesiz bir takım olduklarını söyledi.

"Olimpiakos ile aynı seviyede oynadık ama onlar kazandı. Son saniyede yediğiniz golle kaybedince bunun üstesinden gelmek zor. Bizim ana kulvarımız Süper Lig. Genç bir takımız. Bu turnuvada tecrübeye ihtiyacınız var. Valencia, Gustavo, Mesut Özil, Serdar Dursun ve Crespo gibi oyuncular bizimle olsaydı sonuç değişebilirdi."

Fenerbahçe bu yenilgiyle 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamlaması kesinleşti.

Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne son 32 turundan itibaren katılacak.

Fenerbahçe bu turda Konferans Ligi'nde grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Konferans Ligi'nde grup aşamasındaki maçlar henüz noktalanmadı. 8 gruplu organizasyonda 5. hafta geride kalırken şu anda gruplarında ikinci sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri; Roma, Tottenham, Maccabi Tel-Aviv, Partizan, Karabağ, Slovan Bratislava olarak öne çıkıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları 9 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi formatı

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

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27/11/2021 12:01